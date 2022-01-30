"Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık" programında desteklenecek girişimler açıklandı

Vodafone Business'ın, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi iş birliği ile başlattığı sağlık sektörünün gelişmesine hizmet edecek teknoloji bazlı iş fikirlerini ve girişimleri destekleyecek "Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık" programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler belli oldu.

Vodafone açıklamasına göre, eylül ayında başlayan programa sadece sağlık alanında ve "dijital sağlık" temasına uygun projeler kabul edildi.

Herkese açık olan program başvurularında, iş planı tamamlanan ve şirketleşmeye hazır olan projeler değerlendirmeye alındı. Acıbadem Üniversitesi Değerlendirme Kurulu üyeleri ile Vodafone üst düzey yöneticileri de projeleri değerlendirmek üzere jüride yer aldı.

Final turu sonrasında Hatice Turhan'ın geliştirdiği Mitrho, Ömer Faruk Başargan ve kurucu ortağı Özgün Eşim'in geliştirdiği Medroco Medikal Robotik, Vahid Ahmadipour'un geliştirdiği Sina, Fırat Pirli'nin geliştirdiği Robocare, Dr. Öğr. Üyesi Caner Özcan ve ekibinin geliştirdiği DentiAssist ve Seda Gözener Canbülbül, Batuhan Canbülbül, Enes Taha Selek, Murat Resul Odabaş ve Recep Önüt ortaklığı ile geliştirilen Fiziu adlı girişimler Kuluçka programına devam etmeye hak kazandı.

Program çerçevesinde Vodafone Business'ın Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi'ne kurduğu 5G altyapısıyla ürünlerini geliştirme fırsatı yakalayan girişimciler, 5G, Bulut Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti gibi dijital çözümler alanında Vodafone Business profesyonellerinden "Dijitalde Var Olma", "B2B Ürün Yönetimi", "Tüketici Davranışları", "5G Teknolojisi", "5G'nin Kullanım Alanları" ve "Medyada Yer Alma" eğitimleri ve danışmanlık almaya hak kazandı.

"Vodafone 5G teknolojisinden ücretsiz faydalandırmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, programın, sağlık sektörünün gelişmesine hizmet edecek teknoloji bazlı iş fikirlerinin ve girişimlerin desteklenmesi amacıyla büyük önem taşıdığını belirtti.

Vodafone Business olarak 5G altyapısı ve IoT teknolojileri ile destek verdikleri programda, projelerin 5G teknolojisiyle donattıkları kuluçka merkezinde gelişimini sağladıklarını bildiren Kestioğlu, şöyle devam etti:

"Projenin devam eden aşamalarında da Vodafone 5G teknolojisinden ücretsiz faydalanıp uygulamalarını geliştirmelerine destek vereceğiz. Grubumuz dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynuyor. 5G teknolojisi aynı anda birçok cihazın internete bağlanıp kontrol edilebilmesinin ve gecikmenin çok az olması nedeniyle farklı alanlarda yenilikçi uygulamaların gelişmesinin önünü açıyor. Dünyada 5G'ye geçen ülkelerde yapılan ilk uygulamaların özellikle dikey sektörlerde üretim ve otomasyon, oyun ve eğlence, ulaşım ve sağlık alanlarında yoğunlaştığını görüyoruz. Vodafone Business olarak, işletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz."

"Girişimciler üniversitenin teknolojik altyapısından ve laboratuvarlarından yararlanıyor"

Acıbadem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin de programda başarılı bir eğitim sürecini geride bıraktıklarını belirterek, "Girişimcilerimiz sağlık alanında iş fikirlerinin hayata geçirilmesi noktasında Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi profesyonelleri ve mentorlarından aldıkları eğitimlerin yanı sıra 5G, Bulut Teknolojileri, IoT gibi dijital çözümler konularında da Vodafone Business profesyonellerinden eğitim ve danışmanlık hizmeti aldı." ifadelerini kullandı.

Şahin, program kapsamında sağlık alanında teknolojik çözümleri olan ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırıcı seviyesindeki merkeze kabul edilen tüm girişimcilerin Acıbadem Üniversitesi'nin teknolojik altyapısından ve laboratuvarlarından yararlanırken sektörel çalışma ağına da erişim sağlayacağını vurguladı.