Dikili OTB'de İlk Ruhsatlar Dağıtıldı - Son Dakika
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Dikili OTB'de İlk Ruhsatlar Dağıtıldı

22.07.2026 12:15
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Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB'de yatırımcılara ilk ruhsatlar teslim edildi, üretim süreci başlıyor.

İzmir'de tarımın dönüşümüne katkı sağlaması hedeflenen Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesinde (Dikili OTB) ilk ruhsatlar yatırımcılara teslim edildi.

İzmir Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Dikili OTB'de altyapı yatırımları planlanan takvim doğrultusunda sürerken, yatırımcıların üretim hazırlıklarına başlamasını sağlayacak ruhsatlandırma işlemleri de eş zamanlı yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan, ilk ruhsatların yatırımcılara teslim edilmesinin proje açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Uzun süredir yürüttükleri çalışmaların somut sonuçlarını görmeye başladıklarını ifade eden Çakan, ruhsatlarını alan yatırımcılara üretim sürecinde başarılar diledi.

Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB'nin, yalnızca yatırımcılarına değil, Türkiye'nin gıda arz güvenliğine, ihracatına, istihdamına ve sürdürülebilir tarım hedeflerine de katkı sağlayacak örnek bir kalkınma projesi olduğunu kaydeden Çakan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da projenin Türkiye'nin tarımsal üretim vizyonuna katkı sunacağını, modern teknolojiyi yenilenebilir enerji altyapısıyla buluşturacağını vurguladığını aktardı.

Yaklaşık 3 milyon metrekarelik entegre üretim ve sanayi alanı üzerine kurulan Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesinin yıllık 80 bin ton yaş meyve ve sebze üretim kapasitesi ile 3 bin 500 kişiye istihdam sağlamasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dikili OTB'de İlk Ruhsatlar Dağıtıldı - Son Dakika

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