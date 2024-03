DİR Uygulaması, Katma Değerli İhracatı Artırmak İçin Fırsat Olarak Değerlendirilmeli

Ankara'da ramazan boyunca kırmızı et fiyatları sabitlendi

Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan işbirliği kapsamında başkentte ramazan boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlendiğini söyledi. Kesimal, ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarında spekülatif artış olduğunu ifade ederek, ESK marifetiyle tüketicinin daha ucuz et alabilmesi için anlaşma yapıldığını belirtti. Bu anlaşma gereği, kıyma ve kuşbaşının kilogram fiyatı 324 lira olarak belirlendi ve ramazan boyunca bu fiyattan tüketicilere sunulacak. Kesimal, bu fiyat sabitleme uygulamasının tüketicilere faydalı olacağını ve Ankara'da PERDER üyesi mağazalarda yoğun et satışı yapıldığını vurguladı. Ayrıca, kırmızı ette merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ve bilindik marka ve marketlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.