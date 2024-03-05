DİR Uygulaması, Katma Değerli İhracatı Artırmak İçin Fırsat Olarak Değerlendirilmeli

Ekonomi

Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) Başkanı Hakan Çınar, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) uygulamasının katma değerli ihracatın artırılması açısından fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, DIŞYÖNDER'in 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilirken, etkinliğin ardından DİR uygulamasının bütün yönleriyle ele alındığı çalıştay düzenlendi.

Ticaret Bakanlığından bürokratların da katıldığı çalıştayda DİR'in başarısı için Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB arasındaki koordinasyonun artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, çalıştayda yaptığı konuşmasına yer verilen DIŞYÖNDER Başkanı Hakan Çınar, DİR'de bölgesel ve sektörel ayrıma gidilmesinin yararlı olacağını belirterek, Türkiye'nin rekabetçiliğini artırabilmesi için DİR'in daha yaygın kullanılması çağrısında bulundu.

DİR ile ilgili atılması gereken adımlara değinen Çınar, şu ifadeleri kullandı:

"İhracatta yurt içi katma değerin ve çıktı ürünün teknolojik seviyesini artırmak üzere DİR'in öncelikli hedef ürün ve sektör kapsamıyla ilgili radikal adımlar atılması gerekiyor. Bu konuda Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalardan olumlu sonuçlar bekliyoruz. İhracatımızı artırma ve üretimi daha değerli hale getirme çabamızda DİR'i bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Elbette uygulamada yaşanan aksaklıkları da gidermeliyiz. Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi'nde bu düşüncelerimizi ve hazırladığımız raporu gündeme getireceğiz."

Çınar, DIŞYÖNDER'in gelecek vizyonunda yer alan tahkim ve arabuluculuk konularının da kısa sürede hayata geçirileceğini, özellikle dış ticaret alanındaki uyuşmazlıklarda tahkimle ilgili girişimlerinin büyük yarar sağlayacağını bildirdi.