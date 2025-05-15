DİR100 2024: Dijital İtibar Araştırması Yayınlandı - Son Dakika
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Ekonomi

DİR100 2024: Dijital İtibar Araştırması Yayınlandı

DİR100 2024: Dijital İtibar Araştırması Yayınlandı

DİR100 2024 raporu, 534 markanın dijital itibarını analiz ederek sektörleri değerlendiriyor.

15.05.2025 11:25
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YILLIK dijital itibar araştırması DİR100, üçüncü kez yayınlandı. 18.45 İletişim Ajansı ve INBUSINESS Dergisi iş birliğiyle hazırlanan 2024 raporu, yıl boyunca 67 sektör ve kategoride faaliyet gösteren 534 markayı, 51 milyon dijital içerik üzerinden analiz etti. DİR100 2024 raporu, markaların dijitalde ne kadar konuşulduğundan çok nasıl konuşulduğuna odaklanarak, dijital itibarın niteliğini ortaya koydu.

DİR100 2024 raporunda, sosyal medya platformları, haber siteleri, sözlükler, bloglar ve forumlardan toplanan toplam 47,6 milyon sosyal medya içeriği ile 4,2 milyon web verisi, monitoring programı ve yapay zeka destekli analiz sistemleri aracılığıyla incelendiği aktarıldı. Raporda; e-ticaret, enerji, havayolu taşımacılığı, dijital yayıncılık ve telekomünikasyon sektörleri ön plana çıktı.

DİR100 Raporu'nda negatif konuşulma oranlarına göre sıralanan ilk 10 marka arasında yüzde 59 ile Dicle Elektrik, yüzde 56 ile Trendyol, yüzde 49 ile ise Temu ve Köfteci Yusuf yer aldı. E-ticaretten hızlı tüketime, iletişimden yemek platformlarına uzanan geniş bir sektör yelpazesinde yer alan bu markalar, yüksek erişim oranlarına sahip olmalarına rağmen dijital ortamda maruz kaldıkları olumsuz algının ne kadar etkili ve yaygın olabileceğini belirtti.

18.45 İletişim Ajansı Genel Müdürü Rasim Gürgen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Markalar artık yalnızca ürünleri ve hizmetleriyle değil, dijital dünyadaki duruşlarıyla da öne çıkıyor. DİR100, bu gerçeğin altını çizen ve sektöre değer katan stratejik bir araç haline geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Teknoloji, Ekonomi, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DİR100 2024: Dijital İtibar Araştırması Yayınlandı - Son Dakika

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