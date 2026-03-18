Dış Ticaret Endeksleri Artış Gösterdi - Son Dakika
Dış Ticaret Endeksleri Artış Gösterdi

18.03.2026 11:07
Ocakta ihracat birim değeri %13, ithalat birim değeri %6,3 artarken miktar endeksleri düştü.

İhracat birim değer endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13, ithalat birim değer endeksi yüzde 6,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13 artış gösterdi.

Endeks, Ocak 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14 artarken yakıtlarda yüzde 9,8 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 6,3 arttı.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,3 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,1 artarken yakıtlarda yüzde 16,9 düşüş gösterdi.

Miktar endeksleri

İhracat miktar endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,1 azalış kaydetti. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,4, yakıtlarda yüzde 20,8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,6 azalış sergiledi.

İthalat miktar endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 5,8 azaldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,5, yakıtlarda yüzde 3,3 geriledi, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Aralık 2025'te 146,4 olan ihracat miktar endeksi, ocakta yüzde 5 azalışla 139,1 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl ocakta 139,3 olan ihracat miktar endeksi, bu yılın aynı ayında yüzde 11,7 azalarak 122,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Aralık 2025'te 130,6 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 3 düşerek ocakta 126,7 olarak kayıtlara geçti. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl ocakta 122 olan endeks, yüzde 2,9 azalarak bu yılın aynı ayında 118,5 olarak belirlendi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ocak 2025'te 89,6 olan dış ticaret haddi, 5,7 puan artarak ocakta 95,3 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dış Ticaret Endeksleri Artış Gösterdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Dış Ticaret Endeksleri Artış Gösterdi - Son Dakika
