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DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar olmalı - Son Dakika

DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar olmalı

29.12.2021 14:10
DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar olmalı

Emekli-Sen'in kapatılmasına yönelik açılan davalara tepki göstermek amacıyla açıklama yapan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Hak kayıplarının ortadan kaldırılmasının yolu sendikadır, sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. Çerkezoğlu ayrıca, şu an en düşük emekli maaşının 1500 TL olduğunu anımsatarak "En düşük emekli aylığı en az 2022 asgari ücreti kadar olmalı" diye konuştu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Yargıtay'ın DİSK/Emekli-Sen'e yönelik kapatma kararına yapılan itiraz başvurusunu reddetmesinin ardından eylem yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Yaşanan hak kayıplarının ortadan kaldırılmasının yolu, emeklilerin kendi hayatları hakkında karar mekanizmalarına katılmasıyla mümkündür. Bunun yolu da sendikadır. O nedenle sendikamıza yönelik kapatma davalarına karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Türkiye'deki mevcut emekli maaşlarının sefalet ücreti olduğuna dikkat çeken Çerkezoğlu, "2022'de en düşük işçi emekli aylığı asgari ücretin yüzde 38 üzerindeydi. Bugün en düşük emekli maaşı 1500 lira. Amasız ve fakatsız, bütün emekli ücretleri için alt sınır, en düşük emekli aylığı en az 2022 için belirlenen asgari ücretine yükseltilmeli" diye konuştu.

''EMEKLİLİĞİ PİYASAYA AÇAN POLİTİKALAR''

Emekli-Sen'in 1995'te kurulduğunu anımsatan Çerkezoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Emeklilerin örgütlenmesi önemli çünkü 1995'lerde neoliberal politikaların tüm Türkiye'de hayata geçirilmeye başladığı süreçteki öngörülerimiz ne yazık ki 2000'li yılların başından itibaren devam etmiş, bu politikalar emeklilik alanını da piyasaya açan, emekli olmayı zorlaştıran, EYT gibi mağduriyetler yaratan ve emeklilerin yaşam koşullarını giderek daha da kötüleştiren bir sürecin önünü açtı."

''İKTİDAR SENDİKAMIZI ISRARLA KAPATMAYA ÇALIŞIYOR''

DİSK Genel Merkezi önünde yapılan açıklamada konuşan Emekli Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz ise, "Emeklilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sıkıntıların bir sonucu olarak DİSK Emekli-Sen kurulmuştur. Taleplerin topyekün dile getirilmesini engellemek amacıyla iktidar ısrarla sendikamızın kapatılmasını istiyor ve yargı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor" dedi. "Bugün de bizimle ilgili kapatılma davası söz konusu" diyen Yavuz, "Bu bir insan hakları ihlalidir, anayasa ihlalidir" diye konuştu.

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Emekli Maaşı, DİSK, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar olmalı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar olmalı - Son Dakika
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