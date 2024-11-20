Diyarbakır'da Kuyumculara Ceza Yağdı - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Kuyumculara Ceza Yağdı

Diyarbakır\'da Kuyumculara Ceza Yağdı

250 kuyumcuya IBAN üzerinden işlem yapmadıkları için 2 ile 20 milyon arası ceza kesildi.

20.11.2024 15:17
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Diyarbakır'da 250 kuyumcuya "IBAN" üzerinden işlem yapıp faturalandırılmadığı gerekçesiyle 2 ila 20 milyon arasında ceza kesildi.

Maliye Bakanlığı tarafından çapraz denetimde Diyarbakır'da 250 kuyumcu denetlendi. Denetimlerde 250 kuyumcuya IBAN üzerinde yaptıkları işlemleri faturalandırmadıkları gerekçesiyle 2 ila 20 milyon arasında para cezası uygulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, IBAN üzerinde güvene dair aşırı derecede hiç ticaretle alakası olmayan paranın esnafın hesabına geldiğini söyledi. Devletin bunu bir boşluk olarak gördüğünü belirten Yüksel, "Bu, bir kararla incelenmeye alınmış, neden fatura kesilmemiş diye cezalar alınmış. Başka bir ilin maliyesi Diyarbakır'a, Diyarbakır'ın da başka bir ili incelemeye başlamış. Her esnafın 2022-2023 hesabı incelenmiş. Bizler de bunu bir boşluk olarak kabul ediyoruz. Zamanında bu IBAN'lar incelenmeye alınsaydı esnafımız da kendine çeki düzen verirdi" dedi.

Bundan sonra esnafın bu konuda hassas olması gerektiğini ifade eden Yüksel, "250'ye yakın esnafımız ceza yemiş. Bunlar mali müşavirlerle görüşüyorlar. Devletimizden af anlamında bir çözüm noktası bekliyoruz. Bazı esnafımıza 9, 10, 15 milyon, 2 milyondan başlayıp 20 milyona kadar ceza gelmiş. Bu esnafımız bu cezaları ödese mağazada gram altını kalmaz, o mağaza kapanacak. Maliye Bakanlığımızdan talebimiz, çözüm noktası oluşturulması. Esnafımız da bundan sonra vergisini ödesin, faturasını da kessin" diye konuştu.

Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten randevu talep ettiklerini kaydeden Yüksel, "Kuyumcular Odası olarak bu girişimde bulunduk. İnşallah bakanımız buradan sesimizi duyar. Buna benzer çok sorunlarımız var" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Yüksel, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Kuyumculara Ceza Yağdı - Son Dakika

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