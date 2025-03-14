Diyarbakır'da Tarımsal Destek Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Diyarbakır'da Tarımsal Destek Toplantısı

Diyarbakır\'da Tarımsal Destek Toplantısı

Diyarbakır Ticaret Borsası, tarım destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

14.03.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, ülkenin tarım ihtiyaçlarının büyük bir bölümünün Diyarbakır ve bölgeden karşılandığını belirterek, bu nedenle üreticilere verilen desteklerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Diyarbakır Ticaret Borsasının ev sahipliğinde, Tarım ve Orman il Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'da bulunan girişimciler ve yatırımcılara yönelik Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ve Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına DTB Başkanı Engin Yeşil, DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Naide Erdoğmuş, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Defne Cevher Eyyubi, Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hasan Balkaya, kadın girişimciler, genç girişimciler, yatırımcılar ile Diyarbakır Ticaret Borsası üyeleri katıldı.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında, 2025 yılı için öngörülen ekonomik yatırımlar, altyapı projeleri ve bireysel basınçlı sulama sistemleri hibe desteklerine dair kapsamlı bilgilerin paylaşıldığı toplantıda konuşan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, ülkenin tarım ihtiyaçlarının büyük bir bölümünün Diyarbakır ve bölgeden karşılandığını belirterek, bu nedenle üreticilere verilen desteğin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Yeşil, "Küçük ve orta ölçekli işletmelere tarıma dayalı ekonomik yatırım ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları kapsamında hibe destekleri verilmektedir. Diyarbakır ilimiz ve bölgemiz ülkenin tarım ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan çok özel bir bölgedir. Bu nedenle üreticilere verilen destek büyük önem taşımaktadır. Bu desteklerden siz kıymetli üyelerimiz ve yatırımcılarımızın en iyi şekilde faydalanması için başvuru süreçleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verilecektir" dedi.

DTB Başkanı Engin Yeşil'in konuşmasının ardından Ziraat Mühendisi Hamit Kale, Kırsal Kalkınma Yatırımları, Ziraat Mühendisi Murat Türker ise Ekonomik Yatırımlar ile ilgili projeler ve sulama hibeleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Tarımsal Destek Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki Eslem’in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı’na soruşturma başlatıldı 12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı
53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı 53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı
Penaltı kaçıran Fred’le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Erkek yolcu ’Şeytan bizi takip ediyor’ diyerek uçakta dehşet saçtı Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı
“Erzak yardımı alacağım“ zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı "Erzak yardımı alacağım" zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı
Antalya’da boş arazide kadın cesedi bulundu Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı
Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’a fena salladı Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı
Türkiye ’yaş’lanıyor 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı Türkiye 'yaş'lanıyor! 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı
Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
MİT tek tek tespit etti Casuslar kıskıvrak yakalandı MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı
AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı

15:13 12 yaşındaki Eslem’in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı’na soruşturma başlatıldı 12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı
22:58 Şevval İlayda Tarhan’dan tarihi başarı Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı
22:51 Bursa’da yangın 50 dönümlük alan kül oldu Bursa'da yangın! 50 dönümlük alan kül oldu
22:45 Gerçekleşirse turu getirir Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı Gerçekleşirse turu getirir! Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı
22:24 Trump, “Grönland’ın ilhakı gerçekleşecek“ dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi Trump, "Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek" dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi
22:22 Fenerbahçe’de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık Fenerbahçe'de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık
22:00 İngiltere barış için Ukrayna’ya asker konuşlandıracak İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak
21:52 Çorum’daki gıda fabrikasında yangın: 7 kişi dumandan etkilendi Çorum'daki gıda fabrikasında yangın: 7 kişi dumandan etkilendi
21:45 İsveç’te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı İsveç'te okullarda akıllı telefonların yasaklanması kararı alındı
21:31 Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever’in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 16:19:29. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Tarımsal Destek Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.