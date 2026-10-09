Dizelde büyük duyuru sinyali veren ABD Başkanı Trump, fiyatların düşeceğini öne sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dizelde büyük duyuru sinyali veren ABD Başkanı Trump, fiyatların düşeceğini öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kolomb Günü etkinliğinde dizelde büyük bir duyuru yapacaklarını belirtti ancak detay vermedi. Trump, fiyatların hızla düşeceğini ve sürecin çok yakında sona ereceğini öne sürdü; ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı 9 Ekim itibarıyla 6,28 dolar.

ABD Başkanı Donald Trump, dizelle ilgili "büyük bir duyuru" yapacaklarını belirtti.

Trump, Amerika kıtasının??????? İtalyan gezgin Kristof Kolomb tarafından keşfedilmesi vesilesiyle kutlanan Kolomb Günü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

Dizelle ilgili "büyük bir duyuru" yapacaklarını belirten ancak detay vermeyen Trump, "Dizel meselesiyle ilgili önemli haberlerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu işi fena halde bitireceğiz." dedi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediklerini savunan Trump, fiyatların hızla düşeceğini ve sürecin çok yakında sona ereceğini öne sürdü.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Motorinin ortalama galon fiyatı, 9 Ekim itibarıyla 6,28 dolar olarak kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, yükselen dizel fiyatları karşısında 5 Ekim'de kara yolu dışında kullanılan araçlarda tüketilen ve kırmızı renge boyanan dizel yakıtın kara yollarında kullanımına geçici olarak izin veren ve bu yakıta uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar erteleyen kararı imzalamıştı.

Öte yandan, G7 ülkelerinin liderleri de 2 Ekim'de küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpABD BaşkanıPolitikaEkonomiEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar Bir de böyle poz verdiler 7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar! Bir de böyle poz verdiler
Ukraynalı genç kızın “Sıradan bir gün“ notuyla paylaştığı videoya bakın Ukraynalı genç kızın "Sıradan bir gün" notuyla paylaştığı videoya bakın
19:22
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
İçişleri Bakanı Çiftçi, yaşlı kadını kurtaran polisi tebrik etti
19:21
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
19:08
Maltepe’de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
19:02
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
17:10
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 20:46:37. #7.12#
SON DAKİKA: Dizelde büyük duyuru sinyali veren ABD Başkanı Trump, fiyatların düşeceğini öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei