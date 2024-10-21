Doç. Dr. Alireza Souri, Dünyanın En İyi Bilim İnsanları'nda

Ekonomi

Haliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Alireza Souri, Stanford Üniversitesi'nin hazırladığı "Dünyanın En İyi Bilim İnsanları" listesinde yüzde 2'lik dilimde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi'nin dünyada en etkili bilim insanlarını değerlendirdiği sıralama, Elsevier BV tarafından yayımlandı. "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıl Bazında Etki" kategorilerinde hazırlanan sıralama, 22 ana bilim dalı ve 176 alt dalda çalışan bilim insanları arasından, yüzde 2'lik dilimde yer alan araştırmacıları kapsadı. Sıralama, yayın sayısı, atıf sayıları, dergilerin etki faktörleri ve H-indeksi gibi önemli akademik performans göstergeleri baz alınarak oluşturuldu.

Haliç Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Alireza Souri, hazırlanan sıralamada, "Dünyanın En İyi Bilim İnsanları" listesinde yüzde 2'lik dilimde yer aldı.

Uluslararası akademik camiada büyük değeri olan bu başarının ardından Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, Souri'ye plaket takdim ederek kendisini tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İnanç, Haliç Üniversitesi'nin akademik kadrosunun dünya çapında tanınan bilim insanları arasında yer almasından duyduğu memnuniyeti aktararak üniversitenin akademik çalışmalarını farklı alanlarda sürdüreceğini belirtti.