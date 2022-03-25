Doğa mantarı ihracat toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da doğa mantarı ihracat toplantısı yapıldı.

Tekirdağ İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından "Doğa Mantarı İhracatına İlişkin Güncel Gelişmeler Toplantısı" ve "Yem Amaçlı Hayvansal Yan Ürün İşletmeleri ile Yem İşletmelerinin Onay ve Kayıt İşlemleri" konulu değerlendirme toplantısı yapıldı. İnternet ortamında gerçekleştirilen toplantıda, mantar ihracatının geliştirilmesinin yanı sıra, mantar üretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürleri ile ihracat birim sorumlularının katıldığı toplantıda, AB üyesi ülkelere doğa mantarı ihracatı yapılırken karşılaşılan sorunlar anlatıldı.

Yem Amaçlı Hayvansal Yan Ürün İşletmeleri ile Yem İşletmelerinin Onay ve Kayıt İşlemleri değerlendirme toplantısına ise Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Yem Denetimi birim sorumluları katıldı. Toplantıda 2021 yılı denetim ve numune alma sonuçları ile karşılaşılan problemler tartışılarak, çözüm önerileri ele alındı. 2022 programı da görüşülerek, hayvan sağlığı ve gıda güvenliğinin esas alındığı denetimlerin devam ettirilerek, yemlerde istenmeyen maddelerin yer almaması amacıyla denetimlerin sıkılaştırılacağı ifade edildi. - TEKİRDAĞ