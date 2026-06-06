Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

06.06.2026 15:38
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Spot doğal gazda referans fiyat 17.208 lira, işlem hacmi ise 4,4 milyon lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 208 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 422 bin 456 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 250 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 208 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 257 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 68 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 347 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 765 bin 799 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 106 milyon 765 bin 835 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika

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