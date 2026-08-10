Doğal Gaz Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
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Doğal Gaz Fiyatları Yükselişte

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Hürmüz Boğazı belirsizlikleri ve hava dalgası doğal gaz fiyatlarını yüzde 8 artırdı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatlara ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüzde 8 yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda gazın megavatsaat başı fiyatı bugün 56 avro seviyesinden açıldı.

Gün içerisinde 60,5 avroya kadar çıkan fiyatlar TSİ 17.10'da megavatsaat başı 59,5 avrodan işlem gördü. Fiyatlar, dün 55,5 avrodan kapanmıştı.

Böylece fiyatlar dünkü kapanışa göre yüzde 8 yüksek seyrediyor.

Fiyatlardaki artışla Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatlara ilişkin belirsizlikler etkili oldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş güzergahı olmayacağını söyledi.

Öte yandan, Avrupa'da bu hafta yeniden etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle elektrik talebinde artış beklenmesi ve kıtadaki doğal gaz depolarının tarihi düşük seviyelerde bulunması da fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

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