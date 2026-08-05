Doğal Gazda Kademeli Tarifeye Tepkiler Artıyor - Son Dakika
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Doğal Gazda Kademeli Tarifeye Tepkiler Artıyor

Doğal Gazda Kademeli Tarifeye Tepkiler Artıyor
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Kademeli doğal gaz tarifesi, 23 milyon abonenin %35-40'ını yüksek faturalarla etkileyebilir.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Yaz mevsiminin sonuna yaklaşılırken doğal gazda kademeli tarifeyle ilgili kaygılar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Kademeli tarifenin, Türkiye'deki 23 milyona yakın konut abonesinden yüzde 35-40'ının faturasının katlanmasına yol açabileceği ifade ediliyor. Sektör kaynakları, "Kasım ve özellikle aralıkta ciddi biçimde artacak doğal gaz faturaları, abonelerin yoğun tepkisine yol açabilir. Bu tepkiler, uygulamaya da yansıyabilir" görüşünü dile getirdi.

Doğal gazda kademeli tarife, nisan ayında başladı. Uygulama kapsamında, her il için ayrı ayrı tüketim limitleri belirlendi. Konut abonelerinin tüketim miktarları, Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her bir kademe için, farklı doğal gaz tarifesi belirlendi.

Vergiler ve sistem kullanım bedeli (SKB) dahil tükettikleri her metreküp gaz için kademe-1 kapsamında yer alan konut aboneleri 16,23 TL, Kademe-2'de yer alan aboneler de 26,13 TL ödeyecek.

23 MİLYON ABONENİN YÜZDE 35-40'INI ETKİLEYEBİLİR

Konut abonelerinin yüzde 12'sinin uygulamadan etkileneceği açıklandı. Ancak, kış mevsiminin en sert olduğu aylarda çok daha fazla sayıda abonenin, yüklü miktarda gaz faturasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor. Doğal gaz sektörü kaynakları, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 23 milyon konut abonesinin bulunduğunu belirterek, "Kademeli tarife uygulaması, abonelerin yüzde 35-40'ına kadar geniş bir kesimi etkileyebilir" görüşünü dile getirdi.

Sektör kaynakları, ısınma amaçlı doğal gazın yoğun olarak kullanılmaya başlanacağı kasım ayına işaret ederek, "Kasım ve özellikle aralık ayında ciddi biçimde artması muhtemel doğal gaz faturaları, abonelerin yoğun tepkisine yol açabilir. Bu tepkiler, uygulamaya da yansıyabalir" diye konuştu.

SİTELERE MAYIS FATURASI

Doğal gaz dağıtım şirketleri, çok sayıda daireyi bünyesinde barındıran, merkezi sistemle ısınan bazı sitelere, mayıs ayı doğal gaz tüketimleriyle ilgili fatura gönderdi. Bu sitelerde, uygulama öncesine göre faturaların ciddi biçimde artığı gözlendi. Sektör kaynakları, "Özellikle merkezi sistemle ısınan büyük sitelerde tüketim sınırlarının aşılması, abonelerin daha pahalı olan Kademe-2 tarifesine geçmesine ve faturaların katlanmasına neden olacak. Bu sitelerde, hane başına ödenecek fatura bedeli, binada yer alan daireye bölünerek elde edilecek. Sitede, 25 daire  bulunuyorsa, fatura 25'e bölünecek ve hane başına ödenecek tutar belirlenecek" diye konuştu. Kaynaklar, uygulamanın deniz kıyısında yaşayanlar açısından da bazı sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gazda Kademeli Tarifeye Tepkiler Artıyor - Son Dakika

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