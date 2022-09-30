Doğal gazda ekim tarifesi değişmedi - Son Dakika
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Doğal gazda ekim tarifesi değişmedi

30.09.2022 08:01
Doğal gazda ekim tarifesi değişmedi

Doğal gazda mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı abonelerin ekim tarifesi sabit kaldı.

Doğal gazda mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı abonelerin ekim tarifesi sabit kaldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 20 bin 625 olarak açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

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Elektrikte ekim tarifesi sabit kaldı Elektrikte ekim tarifesi sabit kaldı
Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gazda ekim tarifesi değişmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğal gazda ekim tarifesi değişmedi - Son Dakika
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