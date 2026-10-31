Doğal gazın spot piyasa referans fiyatı dün 1000 metreküp için 21 bin 350 lira oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Doğal gazın spot piyasa referans fiyatı dün 1000 metreküp için 21 bin 350 lira oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp için referans fiyat 21 bin 350 lira oldu. Aynı gün işlem hacmi 5 milyon 828 bin 550 lira, gaz ticaret miktarı ise 273 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 350 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 828 bin 550 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 708 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 350 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 273 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 22 bin 417 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 20 bin 282 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 161 milyon 290 bin 422 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 161 milyon 232 bin 994 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
Yargıtay’dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı "Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
Meteoroloji’den yağış uyarısı Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak Meteoroloji’den yağış uyarısı! Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı Gizem Örge’den yürek burkan sözler Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler
14:28
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
14:19
Uzun süredir ortalarda yoktu Hamaney korkunç talimatla geri döndü
Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney korkunç talimatla geri döndü
14:10
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
13:36
Polonya’da anayasal kriz büyüyor Abluka altında Cumhurbaşkanı acil toplantı kararı aldı
Polonya'da anayasal kriz büyüyor! Abluka altında Cumhurbaşkanı acil toplantı kararı aldı
12:32
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
11:33
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü
Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 14:41:50. #7.13#
SON DAKİKA: Doğal gazın spot piyasa referans fiyatı dün 1000 metreküp için 21 bin 350 lira oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android