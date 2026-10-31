Doğal gazın spot piyasa referans fiyatı dün 1000 metreküp için 21 bin 350 lira oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 350 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 828 bin 550 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 708 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 350 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 273 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 22 bin 417 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 20 bin 282 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 161 milyon 290 bin 422 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 161 milyon 232 bin 994 metreküp olarak kayıtlara geçti.