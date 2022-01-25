Üye Girişi
Doğan: "Artan gübre ve tohum fiyatları çiftçiyi zorluyor" - Son Dakika

Doğan: "Artan gübre ve tohum fiyatları çiftçiyi zorluyor"

25.01.2022 09:47
Doğan: "Artan gübre ve tohum fiyatları çiftçiyi zorluyor"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, artan gübre ve tohum fiyatları nedeniyle firmaların vadesiz ürün satmadığını, çiftçilerin gübre ve tohum almakta zorlandığını söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, artan gübre ve tohum fiyatları nedeniyle firmaların vadesiz ürün satmadığını, çiftçilerin gübre ve tohum almakta zorlandığını söyledi.

Karpuz, kavun, domates, mısır ve soya gibi ürünlerin ekim zamanları yaklaştı. Dalgalı kur fiyatları nedeniyle de gübre fiyatları arttı. Çiftçiler de gübre ve tohum almakta zorlanıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, "Birçok girdi maliyetlerinin yanında gübrede oluşan yüksek artıştan dolayı zorlanan çiftçilerimiz sonbaharda ektiği buğdayda ya gübre kullanmadı veya çok az kullanarak ekimini yaptı. Bunun sonucu olarak rekoltesi düşen ürünlerin fiyatları çok yükselecek ve gıdaya erişimde sıkıntılar yaşanacak" dedi.

Tarımın tüm dünyada hem insan yaşamı için hem de ülke ekonomisi için göz ardı edilemeyecek önemli bir sektör olduğunu ifade eden Doğan şunları kaydetti:

"Yaşamın sürdürülebilmesi için gıdaya erişim şarttır. Tohum, zirai ilaç, elektrik ve mazot da, gübreden sonra çiftçimizin en büyük artan girdi maliyetlerini kapsamaktadır. Üreticilerimiz bir umutla fiyatların düşmesini beklemektedir. Aksi takdirde sadece parası olan üreticiler ekim yapabilecek, parası olmayan çiftçimiz ekim yapamayacaktır. Bunun sonucunda da bir sonraki yıl için gıdaya erişimin zorlanacaktır. Bu durumun engellenmesi için acil önlemler alınmalıdır. Çiftçilerimizin gübre alabilmesi için nakit destek paketlerinin hazırlanmasını bekliyoruz." - ADANA

YORUMLAR
500

Ziraat Odası, Mehmet Akın, Tohum, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğan: 'Artan gübre ve tohum fiyatları çiftçiyi zorluyor' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Özerman'dan iddia: Azra, Kıvanç'ın gay olduğunu ima etti, canından bezdirdi Özerman'dan iddia: Azra, Kıvanç'ın gay olduğunu ima etti, canından bezdirdi         
09:44
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi         
17:41
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03
AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek         
13:47
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07

Son Dakika Haberleri
09:47 Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat!
09:47 Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim
09:43 Özerman'dan iddia: Azra, Kıvanç'ın gay olduğunu ima etti, canından bezdirdi
09:41 İstanbul'daki köprüler özel araç geçişine kapatıldı: Köprülerden karşıya geçilemiyor!
09:27 Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da gündüz yağış beklenmiyor, akşam saatlerinde kar yeniden yüzünü gösterecek
09:18 Ev sahipleri ve kiracılar arasında kriz büyüyor! Mahkeme salonları doldu taştı
07:50 Bakan Koca duyurdu: UMKE ekipleri şehrin farklı noktalarında görevlendirildi
08:30 Eminönü'nde büyük vurgun! Kasa hırsızları tarihi handaki 30 dükkana girdi!
08:58 Uzman isim tarih verdi! Kar yağışı ne zaman sona erecek?
08:56 Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 09:54:41. #1.12#
SON DAKİKA: Doğan: "Artan gübre ve tohum fiyatları çiftçiyi zorluyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement