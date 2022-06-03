Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar ve euro kurunda artış gözlendi. Haftaya 16,32 TL'den başlayan dolar kuru 16,53 TL'ye yükseldi. 17,56 TL'den bu haftaki seyrine başlayan euro da 17,79 TL'ye çıktı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar 16,53 Tl, Euro 17,79 TL'den Haftayı Kapattı - Son Dakika

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