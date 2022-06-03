Dolar 16,53 Tl, Euro 17,79 TL'den Haftayı Kapattı - Son Dakika
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Dolar 16,53 Tl, Euro 17,79 TL'den Haftayı Kapattı

03.06.2022 17:24
Dolar 16,53 Tl, Euro 17,79 TL'den Haftayı Kapattı

Döviz kuru bu hafta yükseliş seyrini sürdürdü. Dolar kuru 16,53 TL, euro da 17,79 TL’ye yükselerek haftayı kapattı.

Döviz kuru bu hafta yükseliş seyrini sürdürdü. Dolar kuru 16,53 TL, euro da 17,79 TL'ye yükselerek haftayı kapattı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre mayısta aylık enflasyon artışı 2,98 olurken, yıllık enflasyon yüzde 73,50'ye çıktı. Yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 132,16 artarak, rekor düzeye çıktı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar ve euro kurunda artış gözlendi. Haftaya 16,32 TL'den başlayan dolar kuru 16,53 TL'ye yükseldi. 17,56 TL'den bu haftaki seyrine başlayan euro da 17,79 TL'ye çıktı.

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Dolar/TL yeni günde 16,46 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL yeni günde 16,46 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı! 16,43 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı! 16,43 seviyelerinde işlem görüyor
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 16,53 Tl, Euro 17,79 TL'den Haftayı Kapattı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Dolar 16,53 Tl, Euro 17,79 TL'den Haftayı Kapattı - Son Dakika
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