Dolar 18,58 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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Dolar 18,58 lira seviyesinden alıcı buluyor

11.10.2022 11:19

Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,58 lira seviyelerinden alıcı buluyor. Önceki gün 18,54-18,67 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar kapanışını 18,5825 ile yapmıştı.

Doların Türk Lirası karşısında değeri hafta başından bu yana dalgalı seyretti. Bu sabah saatlerinde ise güne 18,58 seviyesinden işlem görerek başladı.

EURO VE STERLİN DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 18,5830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 18,0210'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 20,5070'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 113,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 0,9700'den işlem görüyor.

BELİRSİZLİKLER DEVAM EDECEK

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin küresel çapta risk iştahını baskılamaya devam ettiğini belirterek, dolar talebinin de gücünü koruduğunu söyledi.

Öte yandan, Dünya Bankası Başkanı David Malpass, "Gelecek yıl dünya için bir resesyon riski ve gerçek bir tehlikesi var." ifadesini kullanırken, Uluslararası Para Fonu Başkanı (IMF) Kristalina Georgieva da Avro Bölgesi, Çin ve ABD olmak üzere dünyanın üç kilit ekonomisinde de yavaşlama gördüklerini, dünya ekonomisindeki yavaşlamanın 2026'ya kadar yaklaşık 4 trilyon dolarlık kayba neden olmasını beklediklerini bildirdi.

FED ŞAHİN AÇIKLAMALARA DEVAM ETTİ

Resesyon uyarılarına karşın ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" açıklamaları da devam etti. Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, enflasyon düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı olacağını, erken gevşemenin bir risk olduğunu söyledi. Chicago Fed Başkanı Charles Evans da birinci önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu vurgulayarak, gelecek yılın başlarında politika faizinin yüzde 4,5'in biraz üzerine çıkması gerektiğini kaydetti.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının yanı sıra devam eden IMF -Dünya Bankası yıllık toplantısından gelecek haber akışı ve IMF'nin küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini yayımlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun takip edileceğini dile getirdi.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 113,5 ve 114,8 seviyesinin direnç, 112,2'nin destek konumunda bulunduğunu belirtti.
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Kaynak: AA

Dünya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 18,58 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

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