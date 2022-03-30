30 Mart güncel döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro ne kadar? - Son Dakika
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30 Mart güncel döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro ne kadar?

30.03.2022 08:08
30 Mart güncel döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro ne kadar?

Bugün 30 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,6194 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:08 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,6144 TL ve satış fiyatı ise 14,6144 TL oldu. Euro alış fiyatı 16,23 TL ve satış fiyatı ise 16,23 TL oldu.

Güne yükselişle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 14,61 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 16,23 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 30 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,6194 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:08 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,6144 TL ve satış fiyatı ise 14,6144 TL oldu.

Dolar alış: 14,612

Dolar satış: 14,613

EURO KAÇ TL?

Bugün 30 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 16,2445 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:10 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 16,2382 TL ve satış fiyatı ise 16,2382 TL oldu.

Euro alış: 16,235

Euro satış: 16,255

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Son Dakika Ekonomi 30 Mart güncel döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro ne kadar? - Son Dakika


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