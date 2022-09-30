Rekor kıran dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Rekor kıran dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı

30.09.2022 17:18

Hafta boyu rekor kıran dolar kuru, haftanın son gününde seyrini 18,53 TL'de tamamladı. Euro ise haftanın son gününe 18,18 TL'den başladığı seyrini, gerileyerek 18,10 TL'de bitirdi.

Tüm hafta yükselerek ilerleyen dolar kuru haftanın son işlem gününü 18,53 TL'de tamamladı.Euro ise cuma günü 18,18 TL'den başladığı seyrini, gerileyerek 18,10 TL'den bitirdi.

YATIRIMCININ TALEBİ DOLARIN DEĞERİNİ ARTIRDI

Dünya borsaları resesyon korkusuyla düşüşünü sürdürürken güvenli liman arayışındaki yatırımcıların dolara yöneliş devam ediyor. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksi, yıl başından bugüne yüzde 17 yükseldi. Dolar kuru ise yüzde 37,74 oranında arttı. Haftaya 18,43 TL seviyesinde başlayan dolar, tüm hafta yükselişini sürdürdü. Dolar kuru, haftanın son gününe 18,54'ten başladı. Gün içinde 18,55'TL'ye kadar tırmandıktan sonra haftalık seyrini 18,53 TL'de tamamladı. Euro da 17,74 seviyesinden başladığı haftalık seyrini yükselerek noktaladı. Euro, haftanın son işlem gününe 18,10 TL'den başladı ve gün içinde 18,25 TL'ye kadar tırmandı. Resmi işlem saatini 18,10 TL'de tamamladı.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Öte yandan, eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Pazartesi günü saat 10: 00'da açıklanacak. Anketlere katılan ekonomistler, enflasyonun eylül ayında doğal gaz ve elektrik zamlarının etkisiyle aylık yüzde 3,8 artmasını, yıllık bazda ise yüzde 84,63'e yükselmesini bekliyor.

YORUMLAR
500
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI YANIK, YAŞLILAR İLE BİR ARAYA GELDİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI YANIK, YAŞLILAR İLE BİR ARAYA GELDİ Uzay çöpü tehlikesine yeni çözüm! Uzay çöpü tehlikesine yeni çözüm!
Kaynak: ANKA

Dünya, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekor kıran dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
17:46 ABD'den Rusya'nın ilhak kararına sert hamle: Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım uygulanacak
17:18 Rekor kıran dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı
17:11 Başakşehir'de yalnızca 21 dakika süre alan Mesut Özil, ameliyat masasına yatıyor!
17:09 Putin'in Moskova'daki konuşması esnasında Çeçenistan lideri Kadirov'un gözyaşları gündem oldu!
16:54 Nişanlısıyla yaşadığı evde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar eden ünlü haber spikerinin bıraktığı not ortaya çıktı
16:38 Badem toparken gözüne sinek kaçan hastanın nefes borusundan sinek larvası çıktı
16:16 Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan şaşkına çeviren sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti
16:14 Ve beklenen oldu: Hadise ve Mehmet Dinçerler resmen boşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 18:15:28. #1.11#
SON DAKİKA: Rekor kıran dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement