Dolar ne kadar? Euro kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşlar dalgalanmalar yaşayan doları yakından takip ediyor. Hafta başı yükselişini sürdüren dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte, 30 Kasım güncel döviz kurları

DOLAR KAÇ TL?

Dolar alış: 12,9830

Dolar satış:13,0153

EURO KAÇ TL?

Euro alış:14,5366

Euro satış:14,6366

BANKALARIN DOLAR KURU