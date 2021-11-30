Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
30.11.2021 09:02
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 30 Kasım Salı günü yükselişine devam etti. Kapanışı 12,8196 lirayla tamamlayan dolar, 12,8988 seviyesinde işlem görüyor. Peki, euro ne kadar? Dolar kaç TL?
Yatırımcılar ve vatandaşlar dalgalanmalar yaşayan doları yakından takip ediyor. Hafta başı yükselişini sürdüren dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte, 30 Kasım güncel döviz kurları
DOLAR KAÇ TL?
Dolar alış: 12,9830
Dolar satış:13,0153
EURO KAÇ TL?
Euro alış:14,5366
Euro satış:14,6366
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