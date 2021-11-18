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Dolar/TL 10,70 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL 10,70 seviyelerinden işlem görüyor

18.11.2021 10:43
Dolar/TL 10,70 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 10,70 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 10,70 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 10,3016 ve en yüksek 10,6858 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,04 üzerinde 10,6305'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün 10,9701 ile zirvesini görmesinin ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 artışla 10,6980 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 değer kazanarak 12,1410'dan, sterlin/TL de yüzde 0,8 artışla 14,4540'tan satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 95,8 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1330'dan alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda artan enflasyon baskılarının dolar talebini artırdığını belirterek, dolar endeksinin dün 96,2 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bu seviyenin hemen altında dengelendiğini kaydetti.

Yurt içinde, bugün gözlerin TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararlara çevrildiğini bildiren analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin öne çıktığını bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor. TCMB, önceki iki PPK toplantısında politika faizini toplam 300 baz puan indirerek yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürmüştü.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Sterlin, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 10,70 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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