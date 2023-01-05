Güne yükselişle başlayan dolar 18,75 seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan dolar 18,75 seviyesinden satılıyor

05.01.2023 10:45

Güne yükselişle başlayan dolar 18,7510 lira seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro 19,8900'dan, sterlin ise 22,6090'dan işlem görüyor.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 18,7510'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 19,8900'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 22,6090'dan satılıyor. Dün yüzde 0,3 düşüşle 104,2 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,3'ten işlem görüyor. Avro/dolar paritesi ise 1,0610 seviyesinde yatay seyrediyor.

GÖZLER FED'İN AÇIKLAMASINDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarındaki resesyon endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceğine yönelik vurgulamaların doları baskıladığını söyledi. Tutanakların her ne kadar şahin tutumun korunduğunu gösterse de, nihai faiz oranına ilişkin net bir sinyalin olmamasının para piyasalarında fiyatlanan daha düşük nihai faiz oranına yönelik beklentileri güçlendirdiğini kaydeden analistler, Fed üyelerinin bugün yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

105 DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise başta ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in direnç, 103,7'nin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan dolar 18,75 seviyesinden satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan dolar 18,75 seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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