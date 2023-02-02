Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 18,82 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 18,82 seviyesinden işlem görüyor

02.02.2023 11:33

Güne yatay bir seyirle başlamasının ardından Dolar/TL, 18,8160 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, en düşük 18,7980 ve en yüksek 18,8730 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8111'den kapattı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8160'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 20,7150'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 23,3360'tan satılıyor.

Dolar endeksi bugün 100,8 ile 22 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından 101'in hemen üzerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi de 1,1033 ile 4 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test etti. Parite şu sıralarda 1,10 seviyesinde bulunuyor.

FED, POLİTİKA FAİZİNİ 25 BAZ PUAN ARTIRDI

ABD Merkez Bankası (Fed), dünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

GÖZLER AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN KARARINDA

Analistler, Fed'in toplantı tutanaklarında "şahin" duruşun sürdürülmesine karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha yumuşak tondaki açıklamalarıyla doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini bildirdi. Her iki bankanın da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü aktaran analistler, bölgede enflasyonun tahminlerden hızlı bir şekilde gerilemesinin her iki bankanın da politika alanını genişlettiğini, politika metninde ve başkanların konuşmalarındaki şahin vurgulamaların yumuşamasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, bugün ECB ve BoE'nin para politikası kararlarının yanı sıra ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin de takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 100'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Merkez Bankası, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 18,82 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 18,82 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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