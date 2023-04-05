Dolar yükselmeye devam ediyor! 19,26 seviyelerinden satılıyor - Son Dakika
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Dolar yükselmeye devam ediyor! 19,26 seviyelerinden satılıyor

05.04.2023 11:03

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasından sonra 19,25 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde olan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 19,22'den tamamladı. Analistler, ABD'de artan resesyon endişelerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın şahin adımlarını sonlandırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini belirterek, bu durumun dolar karşısında diğer para birimlerini desteklediğini ifade etti.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 19,2560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 21,1040'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 24,0660'tan satılıyor.

Dün yüzde 0,6 azalışla günü 101,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa paralel seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0970'ten alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD'de artan resesyon endişelerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarını sonlandırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğine dikkati çekerek, bu durumun dolar karşısında diğer para birimlerini desteklediğini söyledi.

Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörülerin yüzde 58'den 42'ye indiğini vurgulayan analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasaların durumuna daha net ışık tutmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • alos : GÖZLER PARLAMAYA BAŞLAYINCA DOLAR DA YÜRÜMEYE BAŞLADI Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Oktay KUŞÇU: Bitirdiler ekonomiyi. Bu hükümet devam ederlerse dolar 2-3 yıl içinde 50 lirayı kesin olarak görür. Her şeyi sattılar üretim de yok bunlar olmayınca dolar da durdurulamıyor! Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar yükselmeye devam ediyor! 19,26 seviyelerinden satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar yükselmeye devam ediyor! 19,26 seviyelerinden satılıyor - Son Dakika
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