Dolar/TL 45,2370'tan İşlem Görüyor

06.05.2026 10:00
Dolar/TL yatay seyirle 45,2370 seviyesinden işlem görüyor; ABD'de istihdam verileri bekleniyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,2370 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 45,2260'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 45,2370'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 53,1070'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 yükselişle 61,4930'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 98,1 seviyesinde seyrediyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik olayların hızlı yön değişimi piyasalarda keskin dalgalanmalara yol açarken bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, varlık fiyatlamalarında belirleyici unsur oldu.

Savaşın zincirleme etkileriyle varlık fiyatları dalgalanmaya devam ederken, tahvil piyasalarındaki satış baskısı azaldı. Dün, yüzde 4,4624'e çıkarak Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 4,42'de dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatının yüzde 2,2 azalışla 106,5 dolara çekilmesi enflasyon üzerindeki risklerin bir miktar azalmasına katkı verirken merkez bankalarının olası "şahin" adımlarına yönelik tahminler güç kaybetti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü ve bileşik PMI, verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

