Dolar/TL'de Artış Sürüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 39,9830 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,8473'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 39,9830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 47,0080'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 54,5080'den satılıyor.

Dolar endeksi de yatay seyirle 97,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Analistler, Trump'ın, BRICS'in ABD karşıtı politikalarına uyum gösteren ülkelere yüzde 10 tarife getirileceğine yönelik açıklamalarının ticaret savaşlarına ilişkin endişeleri tetiklediğini belirterek, bugün veri gündeminde yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini ifade etti.