Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş Mal Varlığını Açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, katıldığı bir televizyon programında mal varlığını açıkladı. Aktaş, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayının mal varlığını açıkla çağrısı üzerine, 'Ben çok rahatım. Kendi oturduğum konut ile oğlumun oturduğu konut ve beraberinde yüzde 50 hissedar olduğum bir firma var, öte yandan bir de eşime ait bir otomobil var. CHP adayı önce 'belediye vakfı' sonrasında aile vakfı olduğunu ifade etti. Buradan ben de kendisine sesleniyorum. Kendi ve eşi üzerine olan mal varlıklarını açıklamasını bekliyorum' dedi.