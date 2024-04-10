Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,2500 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,7 artışla 32,2298'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 32,2500'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 35,0020, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 40,8970'ten satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,1 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) haziran ayında faiz indirimine başlayacağına ilişkin tahminlerin yüzde 54 seviyesinde seyrettiğini aktaran analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının daha da azalabileceğini söyledi.
ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesi bekleniyor.
Analistler, bugün ABD'de enflasyonun yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı - Son Dakika
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