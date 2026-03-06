Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

06.03.2026 10:08
Dolar/TL, 44,0740 seviyesinden işlem görmekte; ABD'de tarım dışı istihdam verisi bekleniyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,0740 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,9970'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 44,0740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 51,2120'den, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 58,9500'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 99,1'de bulunuyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının enerji tedarikine yönelik riskleri sürerken, makroekonomik veri tarafında bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Piyasalarda, ABD'de tarım dışı istihdamın şubat ayında 55 bin civarında arttığı yönündeki tahminler öne çıkıyor.

Jeopolitik gelişmeler ile ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, ABD ve İsrail'in İran ile savaşı karşısında Fed'in nasıl tepki vereceğinin, bu durumun ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin ne kadar süreceğine bağlı olacağını söyledi.

Barkin, benzin fiyatlarının yükselmesinin enflasyonist bir durum olduğunun altını çizdi.

Analistler, bugün jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışına ek olarak, yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

