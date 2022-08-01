Güne yükselişle başlayan dolar 18 TL sınırına dayandı - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan dolar 18 TL sınırına dayandı

01.08.2022 10:21

Dolar/TL'nin yükselişi sürüyor. Yeni güne de artışla başlayan dolar, 17,95 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 18,3610'dan, sterlin 21,8840'tan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 17,75-17,98 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL günü 17,9142'den tamamladı.

EURO VE STERLIN NE KADAR?

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 17,9470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,25 primle 18,3610'dan, sterlin/TL yüzde 0,23 yükselişle 21,8840'tan satılıyor.
Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerde beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve sonraki dönem için daha yumuşak bir tutum izleyeceği sinyali vermesinin ardından düşüşe geçen dolar endeksi, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,9 küçülerek teknik resesyona işaret etmesinin de etkisiyle haftalık bazda yüzde 0,7 değer kaybederek 105,8 seviyesinde dengelendi. Şu dakikalarda dolar endeksi 105,7, avro/dolar paritesi ise 1,0230 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, bu hafta Fed yetkililerinin resesyon ve gelecek dönem para politikası hakkında yapacağı değerlendirmelerin yanı sıra hafta boyunca İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile yoğun veri ve haber gündeminin takip edileceğini ifade etti. Bugünün veri gündeminde, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106,5'in direnç, 105,2'nin destek konumuna geldiğini bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan dolar 18 TL sınırına dayandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan dolar 18 TL sınırına dayandı - Son Dakika
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