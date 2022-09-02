Dolar/TL haftanın son gününe yükselişle başladı! 18,21 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL haftanın son gününe yükselişle başladı! 18,21 seviyesinden işlem görüyor

02.09.2022 09:54

Haftanın son gününe yükselişle başlayan Dolar/TL, piyasalarda 18,21 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 18,20'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 18,21'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 18,16'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 21,03'den satılıyor.

Dolar endeksi dün 109,98 ile son 20 yılın zirvesini görmesinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 109,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 0,9971'den işlem görüyor.

FED'DEN 75 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENİYOR

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki faiz kararı üzerinde etkili olacağını kaydederek, verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi. Para piyasalarında bugünkü fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

Bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL haftanın son gününe yükselişle başladı! 18,21 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL haftanın son gününe yükselişle başladı! 18,21 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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