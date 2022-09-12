Dolar/TL kuru güne düşüşle başladı! İşte döviz piyasalarında son durum... - Son Dakika
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Dolar/TL kuru güne düşüşle başladı! İşte döviz piyasalarında son durum...

12.09.2022 10:50

Geçtiğimiz hafta piyasalardaki kapanışını 18,23 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından piyasalarda 18,22 seviyesinden satılıyor. Analistler, günün geri kalanında veri takviminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin destek, 108,5'in direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.

Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,23'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 18,22'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 1,40 üzerinde 18,56'dan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 21,29'dan satılıyor. Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikleri büyük oranda azalttığını söyledi.

FAİZDE 75 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında yüzde 90 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi. Dolar endeksi Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla 20 yılın zirvesinden geri çekilirken, şu sıralarda yüzde 1 düşüşle 107,8 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Avro/dolar paritesi ise dolar endeksindeki harekete paralel yüzde 1,5 değer kazanarak 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından 1,0190'da dengelendi. Bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre ödemeler dengesi temmuzda 4 milyar dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 36,6 milyar dolar oldu. Analistler, günün geri kalanında veri takviminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin destek, 108,5'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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Altının gram fiyatı 1.011 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.011 lira seviyesinden işlem görüyor Borsa haftaya rekorla başladı Borsa haftaya rekorla başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL kuru güne düşüşle başladı! İşte döviz piyasalarında son durum... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL kuru güne düşüşle başladı! İşte döviz piyasalarında son durum... - Son Dakika
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