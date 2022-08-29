Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların ardından doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını söyledi.

Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,09'dan sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 21,24'den satılıyor. Dolar endeksi, 109,5'le Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 109,2 seviyesinde. Avro/dolar paritesi bugün 1'in altındaki hareketine devam ederek, yüzde 0,2 azalışla 0,9950'den işlem görüyor.

Kaynak: AA

Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL kuru haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

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