Dolar/TL Yatay Seyir İzliyor

Ekonomi

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,0380 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 34,0393'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 34,0380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 37,9430'den, sterlin/TL yatay seyirle 44,9750'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışa paralel 100,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararlarına ilişkin belirsizlikler sürerken, varlık fiyatları yön bulmakta zorlanıyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin güç kazanmaya devam ettiğini kaydederek, Fed'in yarın yüzde 70 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, Fed'in faiz kararı beklenirken, Elizabeth Warren'ın aralarında bulunduğu 3 Demokrat senatör, ABD ekonomisini korumak için Fed'e faiz oranını 75 baz puan indirme çağrısında bulundu. Demokrat senatörlerin Fed Başkanı Powell'a yönelik kaleme aldığı mektupta, "Fed faiz oranlarını düşürmede çok temkinli davranırsa ekonomimizi gereksiz yere resesyona sürüklenme riskine atacaktır." ifadesi kullanıldı.

Günün geri kalanında yurt dışında Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin destek, 101 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.