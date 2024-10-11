Dolar/TL Yatay Seyirle 34,2950'de İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seyirle 34,2950'de İşlem Görüyor

Dolar/TL, dün düşüşle kapattıktan sonra bugün yatay seyirle 34,2950 seviyesinden işlem görmekte.

11.10.2024 11:50
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Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 34,2950 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 34,1720'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 34,2950'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 37,4960'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 kayıpla 44,7680'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 102,9 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin hızını yavaşlatabileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.

Dün ülkede açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda 2,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Analistler, açıklanan enflasyon verileri sonrasında Fed'in faiz indirim hızına yönelik değişikler olabileceğini belirterek, ülkede açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin öneminin daha da arttığını bildirdi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi.

Bu veri, Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ederken, ödemeler dengesi 2021'den bu yana da ilk kez üst üste 3 ay fazla vermiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) artış beklentisi yıl sonu için yüzde 44,11'e yükselirken, 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e ve 24 ay sonrası için yüzde 18,38'den yüzde 18,08'e geriledi.

Günün geri kalanında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin destek, 103,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yatay Seyirle 34,2950'de İşlem Görüyor - Son Dakika

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