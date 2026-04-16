Dolar/TL Yatay Seyirle 44,7640'tan İşlem Görüyor
Dolar/TL Yatay Seyirle 44,7640'tan İşlem Görüyor

16.04.2026 10:10
Dolar/TL, 44,7640 seviyesinden işlem görmekte; piyasalarda ABD-Iran görüşmeleri umut veriyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 44,7640 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 44,7450'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yatay seyirle 44,7640'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,9250'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 60,8800'dan satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden bir anlaşma çıkabileceğine yönelik umutlar korunurken, çatışmanın büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançoları üzerinden analiz ediliyor.

Orta Doğu'da jeopolitik risklerin çatışma ekseninden diplomatik zemine kaymasıyla birlikte petrol fiyatlarında görülen geri çekilme, küresel büyümeye yönelik aşağı yönlü riskleri bir miktar sınırladı.

Jeopolitik tansiyonun görece azalmasına karşın petrol fiyatlarının önceki düşük seviyelerin üzerinde kalması, küresel enflasyonist baskıların tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

Bu görünüm, küresel merkez bankalarının para politikası adımlarını daha temkinli bir patikada sürdürme ihtimalini güçlendiriyor. Başkanlık değişimi süreci içindeki ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin siyasi baskı tartışmaları da yeniden öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, verdiği bir röportajda, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü. Trump, ayrıca Fed binasının yenilenmesine ilişkin sürecin de soruşturulması gerektiğini ifade ederek Powell'a yönelik eleştirilerini sertleştirdi.

Öte yandan Fed'in yayımladığı "Bej Kitap" raporu, Orta Doğu'daki çatışmanın, ABD'li şirketler için belirsizlik kaynağı olduğunu gösterdi.

Raporda, "Orta Doğu'daki çatışma istihdam, fiyatlandırma ve sermaye yatırımıyla ilgili karar alma süreçlerini zorlaştıran başlıca belirsizlik kaynağı olarak gösterildi, birçok firma bekle-gör tutumunu benimsedi." değerlendirmesi yer aldı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama
Skandal görüntü Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti Skandal görüntü! Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti
Survivor’da şok mektup Nefise okur okumaz pişman oldu Survivor’da şok mektup! Nefise okur okumaz pişman oldu

10:14
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
09:31
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı 83 kişi için gözaltı kararı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
09:29
Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
