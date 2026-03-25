Dolar/TL Yatay Seyirle İşlem Görüyor

25.03.2026 10:03
Dolar/TL, 44,3550 seviyesinde işlem görmekte, küresel riskler ve petrol fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 44,3550 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,3440'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 44,3550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL sınırlı yükselişle 51,4670'ten, sterlin/TL de önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 59,4130'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,3 artışla 99,4 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin yakın zamanda sona erebileceğine yönelik haberlere karşın İran'ın saldırılarına devam etmesi jeopolitik risklerin devam etmesini sağlıyor. Bölgede tansiyonun tam olarak yatışmaması varlık fiyatlarını etkiliyor.

Gerilimlerden kaynaklı artan petrol fiyatlarının küresel ekonomiye yansımaları izlenirken dün Brent petrolün varil fiyatı 94,6 dolara inmesinin ardından yeni günde yüzde 0,1 artışla 96,2 dolarda seyrediyor.

Analistler, petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının, küresel ölçekte enflasyonist baskıların kalıcılığına yol açabileceğini belirterek, bunun da dünya genelinde yaşanacak bir ekonomik durgunluğa sebebiyet verebileceğini kaydetti.

Bu doğrultuda merkez bankalarının politika adımlarına ilişkin beklentilerde sıkılaşma ihtimali öne çıkarken ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik tahminler karışık sinyaller veriyor.

Her ne kadar bazı Fed yetkilileri faiz indirimlerinin süreceğini ima etse de artan enflasyon beklentileri bu ihtimalleri sınırlıyor. Para piyasalarında, Fed'in sıkılaşmaya gidebileceği öngörüleri zayıflarken tahminler bankanın politika faizini sabit bırakacağı yönünde güçleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, sektörel enflasyon beklentileri verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de cari işlemler dengesi ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

