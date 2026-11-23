Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 50,6020 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 50,5620 seviyesinde tamamladı.

Dolar/TL saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,6020 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 55,6950'den, sterlin/TL yüzde 0,3 primle 66,4760'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 103,6 seviyesinde bulunuyor.

Teknoloji hisselerine yönelik satış baskısı ve yapay zeka yatırımlarının getirilerine ilişkin endişeler bir yandan varlık fiyatlarını diğer yandan ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz beklentilerini de etkiliyor.

Geçen hafta küresel piyasalarda etkili olan sert satış baskısı, Fed'in faiz artırımlarına yönelik beklentilerin bir miktar zayıflamasını sağladı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, daha önce aralık toplantısı dahil gelecek 4 toplantının 3'ünde faiz artırımı öngörülürken, bu beklenti 2 toplantıya geriledi.

ABD tahvil faizleri geçen haftaki gerilemenin ardından yüksek seviyelerini korurken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,94 seviyesinde bulunuyor.

Enerji tarafında Husilerin Suudi Arabistan'daki petrol tesisine yönelik saldırısı ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri petroldeki düşüşü sınırlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD, Avro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de kasım ayı öncü imalat ve hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Fed yetkilisi John Williams'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.