Dolar/TL Yükselişle 34,2490'dan İşlem Görüyor

Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,2490 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 34,1542'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 34,2490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 37,8260'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 45.0170'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 101,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan veriler ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller verirken, ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ediyor.

Bugün, istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin ise piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da tırmanma olasılığının riskleri ve belirsizliği artırdığını, bölge ve ötesi için önemli ekonomik sonuçları olabileceğini ifade etti.

Dün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,97 artış gösterdi.

Günün geri kalanında, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 seviyesinin destek, 102 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.