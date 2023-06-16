Dolar güne yükselişle başladı! 23.60 lira seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar güne yükselişle başladı! 23.60 lira seviyelerinden işlem görüyor

16.06.2023 13:06

Güne yükselişle başlayan dolar 23.60 seviyelerinde seyrediyor. Aynı dakikalarda euro 25.91'den, sterlin ise 30.27'den işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 23,6760 seviyelerinden işlem görüyor. Dün 23,48-23,66 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 23,6590'dan tamamladı.

EURO VE STERLIN NE KADAR?

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 23,6760'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde önceki kapanışının hemen üzerinde 25,9130'dan, sterlin/TL önceki kapanışının hemen altında 30,2720'den satılıyor. Dolar endeksi 3 günlük düşüş eğiliminin ardından yüzde 0,1 artışla 102,3 puanda seyrederken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,0950'den alıcı buluyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor. Analistler, dünya ekonomilerinin başlıca problemi enflasyonda sınırlı da olsa gerileme gerçekleştiğini belirtirken, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutması ve sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentilerin artmasına karşın, analistler bu yıl içinde 2 faiz artırımı daha olabileceği sinyalinin piyasalarda oynaklığı artırdığını dile getirdi. Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: Hani ci ci kızımız nerede :) Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Dolar yükselmiyor ,paramız değer kaybediyor sorun bu.... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Dolar/TL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar güne yükselişle başladı! 23.60 lira seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar güne yükselişle başladı! 23.60 lira seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
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