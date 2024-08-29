Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,0790 seviyesinden işlem görüyor. Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 34,0570'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 34,0790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,40 düşüşle 37,9220'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 45,0390'dan satılıyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar endeksi yüzde 0,3 yükselişle 101,0 puandan kapanırken şu sıralarda yatay seyrediyor.

29.08.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,0790 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 34,0570'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 34,0790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,40 düşüşle 37,9220'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 45,0390'dan satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar endeksi yüzde 0,3 yükselişle 101,0 puandan kapanırken şu sıralarda yatay seyrediyor.

Küresel piyasalarda bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade ederek, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin de bankanın gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini bildirdi.

Sözle yönlendirmelerine devam eden Fed üyeleri dün de açıklamalarda bulunurken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic faiz indirimleri konusunda harekete geçme zamanı geldiğini, ancak emin olmak istediğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme ve 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,0 seviyesinin direnç, 100,0 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sterlin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:55 Sefaköy’de metrobüs kazası sonrası yaşanan can pazarı kamerada Sefaköy'de metrobüs kazası sonrası yaşanan can pazarı kamerada
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var
00:16 Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında Kolundaki ısırık olayı çözebilir Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında! Kolundaki ısırık olayı çözebilir
17:34 Bunu kimse bilmiyordu Ferdi Kadıoğlu’nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı
17:27 Hem konuştu hem ağladı Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:47 Çekler yıllar sonra bir ilki başardı Ülke puanımız alarm veriyor Çekler yıllar sonra bir ilki başardı! Ülke puanımız alarm veriyor
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
16:27 Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı
16:06 Heyecan devam ediyor Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı Heyecan devam ediyor! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
15:58 Önce etrafa sonra kafasına sıktı Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı Önce etrafa sonra kafasına sıktı! Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 12:12:41. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar/TL Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement