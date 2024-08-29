Dolar/TL Yükselişle Başladı

Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,0790 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 34,0570'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 34,0790'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,40 düşüşle 37,9220'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 45,0390'dan satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar endeksi yüzde 0,3 yükselişle 101,0 puandan kapanırken şu sıralarda yatay seyrediyor.

Küresel piyasalarda bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade ederek, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin de bankanın gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini bildirdi.

Sözle yönlendirmelerine devam eden Fed üyeleri dün de açıklamalarda bulunurken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic faiz indirimleri konusunda harekete geçme zamanı geldiğini, ancak emin olmak istediğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme ve 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,0 seviyesinin direnç, 100,0 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.