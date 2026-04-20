Dolar/TL Yükselişle İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 44,8780 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 44,8580'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,8780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 52,8290'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 60,6660'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da tekrar tırmanan jeopolitik gerilim, yeni haftada varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Hürmüz Boğazı'nın kapandığına yönelik haberler sonrasında güvenli liman varlıklara talebin artmasıyla dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Orta Doğu'dan gelecek haberler akışının ise piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.