Dolar/TL Yükselişte: 46,8040 Seviyesinde - Son Dakika
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Dolar/TL Yükselişte: 46,8040 Seviyesinde

03.07.2026 10:10
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Dolar/TL, güne 46,8040 seviyesinden başladı. Yunan enflasyon verisi bekleniyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 46,8040 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 artışla 46,7220'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 46,8040 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,4 artışla 53,6700'dan ve sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 62,6430'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 100,6 seviyesinde bulunuyor.

Dün ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin epey altında gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırımı öngörüleri güç kaybetti.

İstihdam piyasasında ivme kaybına işaret eden veriler, yakın vadede faiz artırım baskısının azalabileceği beklentisini destekledi. Bu durum tahvil faizlerindeki geri çekilmeyi beraberinde getirirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan düşüşle yüzde 4,48'e indi.

Öte yandan yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinde olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,04) mayısta yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,17'ye gerileyeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişte: 46,8040 Seviyesinde - Son Dakika

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