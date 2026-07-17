Dolar/TL Yükselişte: 47,1660

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,1660 seviyesinde bulunuyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,0888'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki güne göre yüzde 0,1 artışla 47,1660 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 54,0410'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 63,5930'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 100,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimlerin Kızıldeniz üzerindeki ticaret yolunu tehdit eder niteliğe gelmesi Orta Doğu'daki risklerin görece artmasına sebep oldu. Bölgede artan gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatları yükselirken, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısındaki keskin düşüş dikkati çekiyor.

Analistler, bu durumun devam etmesi halinde enflasyonist endişelerin tekrar artabileceğine işaret ederken, ABD ve İran'ın uzlaşma yolundan giderek uzaklaştığını belirtti.

Diğer taraftan bu hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin temel fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesine karşın yatırımcılar enerji fiyatlarındaki son artışın enflasyondaki yavaşlama trendini tersine çevirebileceği endişesiyle bu geçmişe dönük verilere temkinli yaklaşıyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan enflasyonun yüzde 2 seviyesine doğru gerilememesi halinde söz konusu veriyi bu seviyeye taşımaya yardımcı olmak için bir miktar politika sıkılaşmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid de temel endişesinin enflasyon olduğunu, enflasyonun hala çok yüksek ve uzun süredir hedefin üzerinde seyrettiğini kaydetti.

ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutması ve enflasyonun Fed'in kısıtlayıcı bir politika izleyeceği endişelerini güçlendirmesi dolara olan talebi artırmaya devam ediyor.

Orta Doğu'da gerilim devam ettiği sürece likidite ihtiyacının süreceğini ve dolara olan talebin artacağını kaydeden analistler, yüksek petrol fiyatlarının ekonomilerde enflasyonun hedef seviyelerin üzerinde kalma olasılığını artırarak Fed'in politikalarına dair belirsizliği artırdığını söyledi.

Bu durum, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasına, doların desteklemesine ve altın gibi varlıkların cazibesinin azalmasına yol açıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikleri, kısa vadeli dış borç istatistikleri ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.