Haftanın ilk işlem gününde altın ve döviz kurlarında sınırlı geri çekilmeler dikkat çekiyor. Serbest piyasada dolar ve euro kurunda yatay bir seyir izlenirken, gram altın fiyatı hafif düşüş yaşadı.
Pazartesi sabah saatlerinde dolar/TL kuru 40,68 seviyesinde işlem görüyor. Euro kuru ise 47,13 TL civarında. İngiliz Sterlini'nin satış fiyatı 54,06 TL olarak kaydedildi.
Cuma günü doların satış fiyatı 40,6580, Euro'nun satış fiyatı ise 47,0870 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte bugünün güncel döviz kuru - Son Dakika
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