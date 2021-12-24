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Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı - Son Dakika

Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı

24.12.2021 13:53
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı

Döviz kurundaki sert düşüşün gıda fıyatlarına ne zaman yansıyacağı belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan yağ ve süt ürünleri toptancıları, ürünlerin yüksek fiyattan alındığını gerekçe göstererek "Fiyatlar ancak elimizdeki stokları erittikten sonra düşer" dedi.

Son haftalarda dolar kurunun rekor kırarak 18 liraya kadar çıkması sonucunda pek çok sektörde ürünlere zam yapılmıştı. Vatandaşın belini büken bu artışlar, gıda fiyatlarına da yansımıştı. Öyle ki bazı marketlerde ayçiçek yağının satışına kota getirilmiş, hatta gelen fotoğraflarda ürünlerin zincirle bağlandığı görülmüştü. Ayçiçek yağı fiyatları altın fiyatlarıyla yarışır hale gelmiş, zincir marketlerde ürünün fiyatı 120 TL'yi bulmuştu.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ MARKETLERE YANSIMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi sonrasında dolar 12 lira seviyelerine kadar düştü. Ancak bu durum hala market fiyatlarına yansımadı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, doların düşüşü sonrasında Tarım kredi marketlerinde yüzde 11'e yakın indirim yapılan ayçiçek yağı 106 TL'den satılmaya başlandı. Ancak diğer zincir marketlerde herhangi bir düşüş görülmedi.

"İNDİRİMLER 2 HAFTAYA KADAR DAHA DA ARTAR"

Vatandaşın gözü kulağı indirim haberlerindeyken yağ ve süt toptancılarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Yağ toptancıları, "Son dönemde yağın paleti 600 TL'ye kadar çıkmıştı 520 TL'ye düştü. Dolar burada sabit kalacak fabrikalar yeni fiyat belirleyecek. İndirimler iki haftaya kadar daha da artar. Önceden piyasaya güven olmadığı için herkes kendince önlem alıp stok yapmıştı" ifadelerini kullandı.

"STOK YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİ TÜKETMEMİZ LAZIM"

Süt ürünleri toptancıları ise kur düşüşüyle ilgili "Ambalaj ürünlerine hemen yansır. Eldekileri tüketmemiz lazım. Ne kadar sürede tükeneceğinin ön görüsünü yapamıyoruz. Ürün olarak aynı stoktayız. Haftalık ve aylık aldığımız ürünler var. Fabrikalardan aylık aldıklarımızı bir ay sonra haftalığı bir haftaya öğrenebileceğiz." dedi.

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Türk Lirası, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı - Son Dakika
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