Dolardan yeni rekor! 18,40 TL seviyesini geçti - Son Dakika
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Dolardan yeni rekor! 18,40 TL seviyesini geçti

23.09.2022 10:27
Dolardan yeni rekor! 18,40 TL seviyesini geçti

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından rekor seviyeye ulaştı. Her gün yeni bir rekor kıran dolar 18,40 TL seviyesini aşarak güne tüm zamanların rekorunu kırarak başladı.

Küresel çapta enflasyonist baskıların artacağı beklentileriyle merkez bankalarının agresif faiz artırımları devam ederken, TCMB yüzde 13 olan politika faizini yüzde 12'ye indirdi.

Merkez bankalarının faiz kararının ardından para piyasalarında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekim ayı toplantısında politika faizini 75 baz puan artıracağı ve yıl sonunda yüzde 3'ün üzerine çıkaracağı beklentileri fiyatlanmaya başladı.

YENİ BİR REKOR

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, 18,40 TL seviyesini aşarak güne tüm zamanların rekorunu kırarak başladı. Aynı dakikalarda euro kuru 18,02 olurken, İngiliz Sterlini kuru 20,60 Türk lirası olarak belirlendi.

Dolardan yeni rekor! 18,40 TL seviyesini geçti
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Merkez Bankası, Ekonomi, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolardan yeni rekor! 18,40 TL seviyesini geçti - Son Dakika
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