Dolardan yeni rekor! 18,40 TL seviyesini geçti

Küresel çapta enflasyonist baskıların artacağı beklentileriyle merkez bankalarının agresif faiz artırımları devam ederken, TCMB yüzde 13 olan politika faizini yüzde 12'ye indirdi.

Merkez bankalarının faiz kararının ardından para piyasalarında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekim ayı toplantısında politika faizini 75 baz puan artıracağı ve yıl sonunda yüzde 3'ün üzerine çıkaracağı beklentileri fiyatlanmaya başladı.

YENİ BİR REKOR

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, 18,40 TL seviyesini aşarak güne tüm zamanların rekorunu kırarak başladı. Aynı dakikalarda euro kuru 18,02 olurken, İngiliz Sterlini kuru 20,60 Türk lirası olarak belirlendi.