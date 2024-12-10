ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump, ülkeye 1 milyar dolar veya daha fazla tutarda yatırım yapacaklar için izin süreçlerinin hızlandırılacağını açıkladı.
Trump, sosyal medya hesabından, ABD'ye yatırım yapacaklara sağlanacak kolaylıklara yönelik paylaşım yaptı. Trump paylaşımında, "ABD'ye bir milyar dolar veya daha fazla yatırım yapan herhangi bir kişi veya şirket, tüm çevre onayları dahil tamamen hızlandırılmış onaylar ve izinler alacak ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Donald Trump'tan Yatırımcılar İçin Hızlandırılmış İzin Süreci - Son Dakika
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